Real Madrid : Carlo Ancelotti macht Barça Kompliment: "Werden noch besser"

Der FC Barcelona unterlag Real Madrid am Mittwoch im Halbfinale der Supercopa mit 2:3. Im Anschluss an die Partie erzählt Carlo Ancelotti viel Positives über Barça.

In der Endabrechnung musste Real Madrid die Verlängerung bemühen, um den FC Barcelona im Halbfinale der Supercopa durch einen Treffer von Federico Valverde zu besiegen. Die Barça-Verantwortlichen sehen ihr Team schon seit Längerem wieder auf einem guten Weg. Diese Meinung vertritt auch Carlo Ancelotti.

Auf Augenhöhe befanden sich die Erzrivalen in dieser Saison noch nicht. In der Tabelle beträgt Reals Vorsprung auf Barça bereits 17 Punkte – und das nach 20 Spielen. Ancelotti ist aber überzeugt, dass Barcelona wieder bessere Zeiten bevorstehen. Die nötigen Mittel hierfür sind schon mal vorhanden.

"Barcelona hat eine Mannschaft mit viel Qualität, sie wird sich noch verbessern. In der ersten Halbzeit haben sie mit Flanken für Gefahr gesorgt, was für Barcelona selten ist, und wir haben unsere Qualität gezeigt", so Ancelotti.