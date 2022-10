Carlo Ancelotti macht Real Madrid Clasico-Hoffnung bei Thibaut Courtois

Thibaut Courtois könnte den mit Hochspannung erwarteten und für Sonntag (16.15 Uhr) angesetzten Clasico gegen den FC Barcelona tatsächlich bestreiten.

"Ihm geht es inzwischen viel besser", sagte Trainer Carlo Ancelotti während der Pressekonferenz vor dem Gruppenspiel in der Champions League bei Shakhtar Donetsk (Dienstag, 21 Uhr). "Ich denke, er wird am Donnerstag mit dem Training beginnen, um am Sonntag fit zu sein."

Die Zeit läuft jedenfalls gegen Courtois, den seit einiger Zeit hartnäckige Probleme mit dem Ischias nerven. Der 30-Jährige tut alles, was in seiner Macht steht, trainiert täglich vier Stunden in Valdebebas mit den Ärzten und Physiotherapeuten.