Real Madrid : Carlo Ancelotti: "Man kann mich für verrückt erklären, aber…"

Am Mittwochabend hatten viele mit einem klaren Sieg von Real Madrid gegen CA Osasuna gerechnet. Letztendlich gingen die Kontrahenten mit einem torlosen Unentschieden auseinander. Trainer Carlo Ancelotti ist mit der Leistung seiner Mannschaft dennoch zufrieden.

Die Konstellation in LaLiga stellt sich so spannend wie schon lange nicht mehr dar. Durch die Nullnummer gegen CA Osasuna übernahm Real Madrid lediglich aufgrund des besseren Torverhältnis gegenüber der Konkurrenz die Tabellenführung. Real Sociedad, der FC Sevilla und Betis Sevilla sind mit 21 Punkten gleichauf.

Für die Blancos war es in der Meisterschaft das zweite Heim-Unentschieden in Folge. Addiert man die Blamage in der Champions League gegen Sheriff Tiraspol hinzu, ist Real seit drei Spielen im Bernabeu ohne Sieg. Carlo Ancelotti macht dieser Ergebnisumstand nicht nervös.