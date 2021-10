Real Madrid : Carlo Ancelotti mit Ansage an Eden Hazard: "Bevorzuge momentan andere Spieler"

Eden Hazard bekommt auch in seiner dritten Saison in Diensten von Real Madrid nicht die Spielanteile, die er sich erhofft. Im Gegensatz zu den vorigen Spielzeiten stand der einstige 115-Milllionen-Einkauf immerhin viermal in der Startelf.

"Das Problem, das er im Moment hat, ist, dass er einen Trainer hat, der einen anderen Spieler bevorzugt", sagte Carlo Ancelotti während der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen CA Osasuna (Mittwoch, 21.30 Uhr). "Das kann in einem Kader wie dem von Real Madrid passieren. Wichtig ist, dass der Spieler die Motivation hat zu arbeiten, um zu spielen. Das tut er."