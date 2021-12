Real Madrid : Carlo Ancelotti nach Sieg im Derbi madrileno: Favorit in LaLiga, aber…

"Wir sind Favorit auf den Sieg in LaLiga", sagte Trainer Carlo Ancelotti nach dem Derbysieg, machte aber gleichwohl unverhohlen klar, dass der Titel noch nicht gewonnen ist. "Wir konzentrieren uns auf die Zukunft. Ein mentaler Einbruch kann dich teuer zu stehen kommen und ich denke, wir machen das gut. Denn nur so kommen wir in die Nähe, jedes Spiel zu gewinnen."

Im Bernabeu denken sie traditionell groß. Nach dem Sieg in der Gruppenphase ist auch die Lust und die Hoffnung vorhanden, die Champions League zu gewinnen. Ancelotti hüllt sich in Diplomatie: "Wir werden in allen Wettbewerben, in denen wir dabei sind, bis zum Ende kämpfen."