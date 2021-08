Real Madrid : Carlo Ancelotti nennt optimale Position für David Alaba

"Es war ein schwieriges Spiel, in der zweiten Hälfte hatten wir mehr Kontrolle, wir haben uns in allem verbessert: bei den Pässen, beim Pressing...unser Spiel war nicht spektakulär, aber wir verfolgten einen klaren Plan, was sehr wichtig war", analysierte Carlo Ancelotti im Anschluss an die Partie gegen Betis gewohnt gelassen.

David Alaba, der in den ersten beiden Spielen als Linksverteidiger auflief, durfte gegen Sevilla in der Innenverteidigung ran. Trotz diverser Chancen der Gastgeber in der ersten Halbzeit sieht Ancelotti Alaba als Innenverteidiger, weil seine Stärken dort am besten zum Zuge kommen.