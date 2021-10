Real Madrid : Carlo Ancelotti schwärmt von Doppelpacker Vinicius Junior: "Hat sich stark verbessert"

"Er hat viele Tore erzielt und hat Spaß an seiner Arbeit", konstatierte Ancelotti. An der Zahl sind es in elf Pflichtspielen sieben Tore und obendrein fünf Vorlagen. Vinicius befindet sich seit seinem 2018er-Wechsel an die Concha Espina in seiner besten Form. Und alle hoffen, dass der 21-Jährige dieses Mal nicht aus der Bahn gerät.