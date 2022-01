Real Madrid : Carlo Ancelotti reagiert auf Fast-Blamage in Elche – Update zu ausgewechseltem Karim Benzema

Durch den späten Ausgleichstreffer von Eder Militao schrammte Real Madrid mit dem 2:2 gegen den FC Elche haarscharf an einer Blamage vorbei. Carlo Ancelotti hatte die Partie zwischenzeitlich bereits abgehakt. Der Trainer spricht außerdem über den angeschlagenen Karim Benzema.

Eder Militao war am Sonntagabend aufseiten von Real Madrid der gefeierte Held – wenn es denn überhaupt etwas zum Feiern gab. Immerhin kam der Tabellenführer durch Militaos Kopfballtreffer in der Nachspielzeit gerade noch so zum einem 2:2-Remis gegen den Tabellen-15. FC Elche.

"Das Spiel schien verloren. Es ging in der ersten Hälfte in die falsche Richtung, dann haben wir den Elfer verschossen. Wir haben uns viele Chancen erspielt und mit etwas mehr Zielsicherheit hätten wir einen Treffer erzielen können", sagte Carlo Ancelotti. Die Blancos hatten eine Reihe von guten Möglichkeiten ungenutzt gelassen. Mittelfeldass Luka Modric verwandelte den zweiten Elfmeter in der 82. Minute.