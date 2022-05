Primera Division Carlo Ancelotti: Real Madrid hat Titel "in jeder Hinsicht verdient"

Drei Spiele hat Real Madrid in LaLiga noch zu absolvieren. Drei Spiele, bei denen sich die Blancos von ihrem Anhang bejubeln lassen dürfen. Glückwünsche zum 35. Meistertitel sind weiterhin erwünscht, weil total verdient.

Das findet zumindest Carlo Ancelotti. "Wir haben eine fantastische Ligasaison gespielt und den Titel in jeder Hinsicht verdient. Wir waren stärker und effektiver als die anderen", sagte der Real-Trainer während der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen UD Levante (Donnerstag, 21.30 Uhr).

Ancelotti fügte an: "Es gibt nicht viel mehr zu sagen. Wir haben gut angefangen, wir hatten einige schwierige Momente gegen Espanyol und Barcelona, aber von da an hat die Gruppe immer hart gekämpft. Wir können nicht sagen, dass wir es nicht in jeder Hinsicht verdient haben, es gibt kein Aber."