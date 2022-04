Carlo Ancelotti setzt Fragezeichen hinter David Alaba – der Matchplan gegen ManCity



Real Madrid will am Dienstag (21 Uhr) bei Manchester City das Fundament für den Finaleinzug in der Champions League schaffen. Ob David Alaba den Blanco bei dieser Mission behilflich sein wird, ist offen.

Das 3:1 in Pamplona hatte David Alaba vor einer Woche nicht zu Ende spielen können. Sichtlich angeschlagen humpelte der Österreicher zur Halbzeit vom Platz, die Adduktoren bereiteten dem Führungsspieler von Real Madrid Probleme. Die Sorgen um seine Einsatzfähigkeit im Halbfinalhinspiel der Champions League bei Manchester City sind noch nicht abgeklungen. "Wir haben einige Zweifel bei Alaba und noch mehr bei Casemiro", sagte Trainer Carlo Ancelotti während der Pressekonferenz vor dem Aufeinandertreffen. Ferland Mendy sei dagegen spielfit.

Real steht zum zweiten Mal in Folge im Halbfinale der Königsklasse und will es nach dem Ausscheiden gegen den FC Chelsea in der letzten Ausgabe diesmal besser machen – zumal die Blancos gegen Manchester City noch eine Rechnung aus dem Achtelfinale 2019/20 offen haben. Damals siegte ManCity in Heim- und Auswärtsspiel jeweils 2:1.

