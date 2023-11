Carlo Ancelotti stellt Champions-League-Rekord auf – Sorgenkinder schießen Real Madrid ins Achtelfinale

Real Madrid ließ SC Braga am vierten Spieltag der Vorrunde der Champions League im heimischen Bernabeu keine Chance. Auch ohne Top-Torjäger Jude Bellingham besiegte Real die Portugiesen souverän mit 3:0.

Sorgenkinder treffen für Real Madrid

Brahim Diaz, der zum zweiten Mal in dieser Saison von Beginn an ran durfte, brachte die Hausherren in der 27. Spielminute in Führung. In der Folge trafen auch die beiden Sorgenkinder Vinicius Junior (58.) und Rodrygo (61.), die ihre Ladehemmungen beendeten.

Zwei Spieltage vor dem Ende der Gruppenphase belegt Real Madrid mit der optimalen Punkteausbeute den ersten Rang der Gruppe C und hat den Einzug in die KO-Runde bereits gesichert. Aller Voraussicht nach werden die Blancos auch als Erster ins Achtelfinale einziehen, der Vorsprung auf den zweitplatzierten SSC Neapel beträgt fünf Zähler.