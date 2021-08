Real Madrid : Carlo Ancelotti stimmt Loblied auf Karim Benzema an

Karim Benzema hat sich in den vergangenen Jahren zum Unterschiedsspieler entwickelt. Zwei Tore und drei Vorlagen in den ersten drei LaLiga-Partien sind hervorragende Werte, die bei Real Madrid für Begeisterung sorgen.

Benzema hatte am Samstagabend butterweich auf Dani Carvajal geflankt, der via Volleyschuss am langen Pfosten zum 1:0-Siegtreffer im Auswärtsspiel gegen Betis Sevilla einnetzte. Real-Trainer Carlo Ancelotti zeigte sich im Anschluss an die Begegnung hellauf begeistert von Benzema.