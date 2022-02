Real Madrid : Carlo Ancelotti über Pfeif-Konzert: "Das ist total normal"

Spitzenreiter gegen Tabellenvorletzten – 3:0. Real Madrids Sieg über Deportivo Alaves sah vor der Partie nach einer klaren Sache aus und das Ergebnis scheint die Erwartungshaltung bestätigt zu haben. Doch im Spiel ging teilweise nicht viel bei den Königlichen zusammen, was die Fans nicht unkommentiert ließen.

Die Gastgeber wirkten in der ersten Hälfte gegen Alaves - wie so oft in letzter Zeit – zu zerfahren und boten damit viel Raum für gegnerische Angriffe. Carlo Ancelotti weiß, dass sein Team im ersten Abschnitt derzeit nicht konzentriert genug spielt, eine entsprechende Lösung konnte er dafür aber noch nicht finden.

"Wir haben über dieses Thema diese Woche geredet", erklärte der Italiener auf der Pressekonferenz nach der Partie. "Es fällt uns etwas schwer, mit der nötigen Intensität ins Spiel zu kommen." Der Coach weist gleichzeitig daraufhin, dass seine Jungs über die volle Spielzeit über mehr Körner verfügen. "Es ist auch so, dass die Gegner in der ersten viel mehr Druck machen und ihre Intensität in der zweiten nachlässt. Dann fühlen wir uns wohler."