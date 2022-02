Real Madrid : Carlo Ancelotti unterband Wechsel von Luka Jovic in die Premier League

Der FC Everton hatte in den letzten Zügen des Wintertransfermarkts einen Vorstoß bei Luka Jovic unternommen. Carlo Ancelotti hat den Abwerbeversuch aus der Premier League aber schnell zunichtegemacht.

Laut Defensa Central hat der Trainer von Real Madrid großes Vertrauen in Jovic, so dass für ihn schnell klar war, dass der Serbe den Klub zumindest im Januar nicht verlassen wird. Im nächsten halben Jahr wird Jovic somit seine letzte Bewährungschance an der Concha Espina erhalten.