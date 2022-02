Real Madrid : Carlo Ancelotti verteilt Sonderlob an Matchwinner Marco Asensio

Im Starensemble von Real Madrid wird Marco Asensio nur noch eine Nebenrolle zuteil. Mit seinem spielentscheidenden Tor gegen den FC Granada avancierte der Offensivstar immerhin mal wieder zum Matchwinner. Carlo Ancelotti ist vollauf zufrieden mit Asensios Darbietung.

"Er ist sehr wichtig für uns", fing der Madrider Trainer seine Lobeshymne an. "Er hat in dieser Saison schon viele Tore geschossen, war an vielen Toren beteiligt und hat eine gute Defensivarbeit geleistet, was für uns sehr wichtig ist." Asensio kommt nach aktuellem Stand auf acht Tore und einer Vorlage in 25 Pflichtspielen.