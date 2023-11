Carlo Ancelotti widerspricht Gerüchten um Brahim Diaz – und fordert Geduld mit Vini Jr. und Rodrygo

Das sah beim AC Mailand noch ganz anders aus. Auf Leihbasis von Real Madrid gekommen, lief Brahim in drei Jahren in 124 Spielen auf und steuerte 18 Tore sowie 15 Vorlagen zum Erfolg der Rossoneri bei.

Brahim Diaz kommt in der laufenden Saison für Real Madrid zwar auf neun Einsätze, allerdings durfte der 24-Jährige erst einmal von Beginn an auflaufen. Insgesamt stehen erst 119 Spielminuten in seiner Bilanz.

Ancelotti hat Geduld mit Vini Jr. und Rodrygo

Ob Diaz am Mittwoch am vierten Spieltag der Champions League-Vorrunde endlich wieder einmal von Beginn an ran darf, ließ Ancelotti offen. Auflaufen werden in der Spitze womöglich wieder Vinicius Junior und Rodrygo, obwohl die beiden Brasilianer derzeit unter einer Ladehemmung leiden.

Ancelotti macht den Südamerikanern aber keine Vorwürfe. "Wir müssen geduldig bleiben, diese Phasen macht jeder Stürmer mal durch", merkt der Trainer-Routinier an. Rodrygo sei statistisch der LaLiga-Spieler mit den meisten Schüssen aufs Tor. "Er bewegt sich gut", so Ancelotti weiter. "Manchmal ist er nicht effektiv. Wir müssen einfach nur geduldig bleiben, er muss es auch sein."

