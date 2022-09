Primera Division Carlo Ancelotti winkt neuer Vertrag bei Real Madrid

Carlo Ancelotti (63) führte Real Madrid in der vergangenen Saison zu Titeln in Supercopa de Espana, Primera Division und Champions League. Kein Wunder, dass die Königlichen ihren Erfolgscoach halten wollen.

Nach Informationen der Sporttageszeitung Marca sind die Bosse mit der Arbeit des Italieners so zufrieden, dass bald eine Vertragsverlängerung anstehen soll. Und das, obwohl der 63-Jährige ohnehin noch fast zwei Jahre an Real gebunden ist.

Real Madrid befindet sich nach den drei Titel in der Vorsaison auch 2022/2023 in der Erfolgsspur. Alle sechs Spiele der neuen Saison (UEFA-Supercup gegen Eintracht Frankfurt, Champions League gegen Celtic und vier Spiele in LaLiga) gewann Spaniens Rekordmeister.

Am Sonntag (14 Uhr) wollen die Blancos ihre Serie im Heimspiel gegen RCD Mallorca ausbauen, Ancelotti muss allerdings auf den verletzten Superstar Karim Benzema verzichten. Eden Hazard wird den Franzosen wohl ersetzen und als "falsche Neun" auflaufen.