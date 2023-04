Carlo Ancelotti zu Chelsea-Gerüchten: "Habe fantastische Erinnerungen, aber..."

"Ich habe fantastische Erinnerungen an Chelsea. Ich bin ein Anhänger des Vereins, aber ich werde nicht dorthin zurückkehren", sagte Ancelotti während der Pressekonferenz vor dem Hinspiel im Viertelfinale der Champions League gegen die Blues am Mittwoch (21 Uhr).

Für Carlo Ancelotti ist es kein Thema, zur neuen Spielzeit den Trainerposten beim FC Chelsea zu übernehmen. Der Übungsleiter von Real Madrid war jüngst medial mit dem zu besetzenden Posten in Verbindung gebracht worden.

Carlo Ancelotti ist bis 2024 an Real Madrid gebunden - Foto: Saolab Press / Shutterstock.com

Natürlich nicht gegen Real Madrid, so die Hoffnungen der Blancos. Rund um die Concha Espina sind sie guter Dinge, dass der Titel in der Champions League verteidigt werden kann. Eine wichtige Sache für Ancelotti und Co., nachdem schon die spanische Meisterschaft entschieden ist.

Er sei überzeugt davon, dass es Real verdient habe, die Champions League zu gewinnen, meint Ancelotti: "Wenn man in Spielen zurückkommt, dann weil man in den letzten Minuten mehr hat. Mehr Selbstvertrauen, mehr Energie... Um die Spiele zu gewinnen. Die Spiele gehen bis zum Ende."