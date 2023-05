Carlo Ancelotti zufrieden, und doch verärgert: "Das Ergebnis belohnt uns nicht"

Für Real Madrid ist nach dem 1:1 gegen Manchester City im Hinspiel des Halbfinales in der Champions League weiterhin alles möglich. Die Stimmung von Carlo Ancelotti wog nach der Partie hin und her.

Carlo Ancelotti wusste nicht so wirklich, wie er auf das Unentschieden reagieren soll. Auf der einen Seite war er mit dem Auftritt seiner Mannschaft total zufrieden, auf der anderen Seite haderte er mit dem Ergebnis.

"Das Gefühl ist gut. Wir haben gekämpft, wir hätten den Sieg verdient. Wir haben ein gutes Gefühl", sagte Ancelotti im Anschluss an die Partie bei Movistar+. Und dennoch: "Das Ergebnis belohnt uns nicht."

Eines der Madrider Probleme war die schlicht nicht vorhandene Ballkontrolle in der ersten halben Stunde. Ancelotti bemängelt in dieser Zeit die fehlende Geduld seiner Mannschaft. "Die ersten 20 Minuten hätten besser sein können. Mit dem Ball hätten wir Räume finden können, wie wir es in der zweiten Halbzeit getan haben."