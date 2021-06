Real Madrid : Carlo Ancelotti zurück bei Real Madrid - Sami Khedira gibt Einschätzung ab

Fünf Jahre spielte Sami Khedira für Real Madrid, zwei davon arbeitete er mit Carlo Ancelotti zusammen. In der Saison 2013/14 holten die Blancos die Champions League. Den Titel in der Königsklasse soll Ancelotti in der kommenden Spielzeit wieder an die Concha Espina holen. Sami Khedira glaubt, dass das klappen könnte.

"Das ist eine gute Nachricht", zeigt sich der gebürtige Stuttgarter im Interview mit der Marca zufrieden damit, dass die Blancos Ancelotti zurück an alte Wirkungsstätte holen. Der Italiener wird sein laufendes Arbeitsverhältnis mit dem FC Everton kündigen und nach sechs Jahren nach Madrid zurückkehren.

"Abgesehen von den Titeln erinnere ich mich daran, dass wir sehr gute Spiele gespielt haben, mit sehr gutem Fußball", sagt Khedira, der unter Ancelotti 35 Pflichtpartien absolvierte. Aufgrund von zahlreichen Verletzungen (u. a. Kreuzbandriss) reichte es nicht zu mehr Einsätzen.

"Eine zweite Amtszeit ist nie einfach, denke ich, aber da schon sechs Jahre vergangen sind, bin ich sicher, dass er es gut machen kann", ist Khedira guter Dinge, dass Real unter Ancelotti wieder auf den Pfad des Erfolgs zurückfinden kann. "Es scheint eine großartige Idee für Madrid zu sein."