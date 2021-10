FC Liverpool : Carvajal-Ersatz: Trent Alexander-Arnold auf dem Radar von Real Madrid?

Real Madrid will die Probleme auf seiner rechten defensiven Außenbahn angeblich mit einer Verpflichtung von Trent Alexander-Arnold vom FC Liverpool in den Griff bekommen.

Die Bosse von Real Madrid setzten darauf, dass Dani Carvajal seine Verletzungsanfälligkeit überwindet und wieder an die Glanzzeiten früherer Tage anknüpft. Carvajal fällt jedoch seit Monaten immer wieder aus.

Der Verkauf von Achraf Hakimi an Inter Mailand im Sommer 2020 spülte Real Madrid zwar 40 Million Euro Ablöse in die Kassen, die Königlichen ließen aber auch einen der talentiertesten Rechtsverteidiger der Welt ziehen.

Alexander-Arnold zu Real? Transfer unwahrscheinlich

Was allerdings gegen einen Wechsel des 24-Jährigen an die Concha Espina spricht: Vor zweieinhalb Monaten verlängerte er seinen Vertrag an der Anfield Road bis 2025. Das Eigengewächs ist für die kommenden Jahre fest eingeplant, ein Transfer nach Madrid ist unwahrscheinlich.