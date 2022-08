Primera Division Casemiro-Ersatz: Zahlt Real Madrid 100 Millionen?

Real Madrid hatte ursprünglich nicht geplant, in diesem Sommer noch mal auf dem Transfermarkt aktiv zu werden. Der Abgang von Casemiro könnte die Blancos doch noch mal über einen externen Neuzugang nachdenken lassen. Casemiros gehandelter Nachfolger würde aber wohl richtig teuer werden.

Real Madrid inspiziert also doch noch mal den Transfermarkt, wohlgemerkt gezwungenermaßen. Der bevorstehende Abgang von Casemiro zu Manchester United hinterlässt eine riesige Lücke, die der spanische Rekordmeister mit einer externen Kraft füllen könnte.

Wie die Sporttageszeitung AS unter Berufung auf eigene Informationen berichtet, ist Bruno Guimaraes der Nummer-1-Kandidat auf das Casemiro-Erbe. Seine erst 24 Jahre sowie das unglaubliche Talent, das er in sich trägt, würden ihn an der Concha Espina zu einem interessanten Kandidaten machen.