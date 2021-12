Real Madrid : Casemiro sicher: Kylian Mbappe ist mit Vinicius Junior kompatibel

Medienberichten zufolge ist es als gesichert anzusehen, dass Kylian Mbappe ab der kommenden Saison für Real Madrid spielen wird. An der Concha Espina können viele die Ankunft des Superstars kaum erwarten. Casemiro denkt schon einen Schritt weiter.

Auf den offensiven Außenpositionen sorgt in dieser Saison Vinicius Junior für einiges an Wirbel. Es sei unglaublich mit anzusehen, welche Leistungen Mbappe abrufe, adelt Casemiro den PSG-Star, der genau wie Vinicius ein Schlüsselspieler sei. "Natürlich könnten sie zusammen spielen."

Casemiro vertritt eine enorm hohe Meinung von Kylian Mbappe. "Er ist einer der besten Spieler der Welt, er kann mit jedem mithalten", sagte der Mittelfeldspieler von Real Madrid, als er am Montag nach den Möglichkeiten eines Mbappe-Wechsels in die spanische Landeshauptstadt befragt wird.

In Kombination wären Vinicius und Mbappe ein unfassbar starkes Duo. Schon allein anhand der aktuellen Zahlen wird deutlich, welche Wucht die beiden erzeugen könnten. Während Vinicius auf 19 direkte Torbeteiligungen kommt, übersteigt Mbappe (22) diesen Wert sogar noch.

"Meine Zukunft? Das ist nicht einfach", sagte Mbappe in einem Gespräch bei Amazon Prime, das er mit Stürmerlegende Thierry Henry führte. "Was auch immer passiert, ich werde für einen großen Verein spielen." Die AS berichtete vergangene Woche, dass Mbappes Wechsel zu Real Madrid "mehr als gesichert" sei.