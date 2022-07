Primera Division Castilla-Kapitän verlässt Real Madrid endgültig

Victor Chust bleibt erstklassig. Der Nachwuchsverteidiger von Real Madrid schließt sich nach einem Leihjahr fest dem FC Cadiz an.

Für Victor Chust (22) ist das Kapitel Real Madrid endgültig geschlossen. Der Innenverteidiger unterschreibt beim FC Cadiz, an den er in der vorigen Saison ausgeliehen war, für vier Jahre. Real sichert sich den offiziellen Angaben zufolge eine Beteiligung am Weiterverkauf.

Chust absolvierte 29 Pflichtspiele und sammelte dabei 2.217 Einsatzminuten – 24-mal fand er den Weg in die Startelf. Der in Valencia geborene Abwehrmann kommt zudem regelmäßig für die spanische U21-Nationalmannschaft zum Einsatz.