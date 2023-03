Champions-League-Finale: Carlo Ancelottis Halbzeitansprache enthüllt

Real Madrid ist im letztjährigen Champions-League-Endspiel gegen den FC Liverpool (1:0) über weite Strecken dominiert worden. In der zweiten Halbzeit gelang ihnen dennoch der Siegtreffer. Carlo Ancelotti (63) legte das Fundament dafür in der Kabine.

Die Königlichen erzielten kurz vor dem Pausenpfiff ein Abseitstor. Ancelotti bemerkte, welche Wirkung der vermeintliche Rückschlag auf die Liverpooler hatte und nutzte diese Information, um sie in der Halbzeit an seine Spieler weiterzugeben.

"Wir haben festgestellt, dass sie seit unserem Tor ein bisschen mehr Angst vor uns bekommen haben", sagte Ancelotti in seiner Pausenansprache, die in der "Apple TV"-Doku "Real Madrid: Until the End" zu sehen ist.

Der Coach der Madrilenen wollte die Reds gleich nach dem Wiederanpfiff erneut erschrecken. "Lasst uns die zweite Halbzeit so beginnen, dass sie weiter Angst vor uns haben", forderte Ancelotti.