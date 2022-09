Real Madrid Ex-Real-Verteidiger Ivan Campo litt unter Panikattacken

Selbst in der heutigen Zeit unterliegen psychische Erkrankte einer Stigmatisierung. Menschen des öffentlichen Lebens können dieses Thema enttabuisieren. Der frühere Fußballer Ivan Campo (48) trägt nun seinen Teil dazu bei.

Der Spanier gab neulich in einem Interview mit der AS zu, dass er während seiner Zeit bei Real Madrid, wo er von 1998 bis 2002 kickte, unter Panikattacken litt. Ein Pilot erinnerte Campo an seine Vorbildfunktion. "Und ich entschied, dass ich darüber reden musste, um die Situation zu normalisieren. Ich muss mich vor nichts verstecken", so der Ex-Profi.

Der zweifache Champions-League-Sieger machte anderen Betroffen mit seinen Worten Mut, indem er darauf verwies, wie verbreitet die Krankheit ist. "Wenn es mir passiert, passiert es vielen Menschen, warum sollte ich nicht darüber sprechen. Es ist eine der häufigsten Krankheiten der Welt. Ärzte, Taxifahrer, Anwälte, Geschäftsleute haben es … Das zu sagen hat keine (negativen) Auswirkungen."

Campo bedankte sich rückblickend bei seinen Teamkameraden von Real Madrid, die mehr als nur Mitspieler waren. "Es war eher eine Gruppe von Freunden als Profis. Diese Umkleide war eine Familie, ich hatte ein freundschaftliches Miteinander."