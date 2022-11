Chancenlos: Real Madrid kassiert Korb von Joao Cancelo

Mit zwei Sätzen nahm Cancelo den Spekulationen um einen verfrühten Abschied den Wind aus den Segeln. "Ich brauchte eine Eingewöhnungszeit, aber jetzt bin ich hier viel integrierter. Und ich hoffe, noch viele Jahre bei Manchester City zu bleiben, denn hier fühle ich mich wohl", stellte der Portugiese gegenüber dem City Magazine klar.

In dieser Saison stand Cancelo für Manchester in 12 von 14 Premier-League-Spielen in der Startformation. Mit einem Vertrag bis 2027 und der Überzeugung, langfristig in England bleiben zu wollen, ausgestattet, wird Real Madrid wohl endgültig vom loyalen Iberer ablassen.

Die Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger ist damit jedoch noch längst nicht abgeblasen. Daniel Cavajal (30) liefert zwar solide Leistungen auf seiner Position ab, wird anscheinend aber nur als Platzhalter für einen renommierten Außenverteidiger angesehen, weshalb die Verantwortlichen von Real Madrid den Markt weiterhin sondieren.