Chefscout empfiehlt Real Madrid, Bundesliga-Shootingstar zu verpflichten

Das Transferfenster ist geschlossen, doch Real Madrid plant schon den nächsten großen Wurf. Perlentaucher Juni Calafat ist mit einer Bundesliga-Empfehlung an die Vereinsführung herangetreten.

Seit fast einem Jahrzehnt ist Juni Calafat in der Socutingabteilung von Real Madrid beschäftigt und macht dort immer wieder mit beeindruckenden Entdeckungen auf sich aufmerksam. Der gebürtig aus Madrid stammende Experte hat sich zwar auf den brasilianischen Markt spezialisiert, kennt sich aber natürlich auch in Europa blendend aus.

Real Madrid soll Florian Wirtz verpflichten

Real-Präsident Florentino Perez schätzt Calafats Fachkompetenz seit Jahren in außerordentlichem Maße. Nach Informationen des Portals Defensa Central ist der Spielerbeobachter nun mit der Empfehlung bei Perez vorstellig geworden, Florian Wirtz zu verpflichten.

Nach seiner schweren Kreuzbandverletzung inklusive mehrmonatiger Pause kommt der Rohdiamant von Bayer Leverkusen wieder mehr und mehr in Fahrt. In der laufenden Saison, er ist mit dem Werksklub Tabellenführer der Bundesliga, zählt Wirtz zwei Tore und zwei Vorlagen in vier Pflichtspielen.