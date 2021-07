Real Madrid : Chelsea kontaktiert? Gerüchte um Eden Hazard

Real Madrid hat sich sehr viel von Eden Hazard versprochen. Der Belgier gewann mit Chelsea zweimal die Europa League und die englische Meisterschaft. Er schien 2019 auf dem Gipfel seiner Schaffenskraft.

Formprobleme und anhaltende Verletzungen verhinderten jedoch den Durchbruch in der spanischen Hauptstadt. Wie die AS berichtet, wenden sich die Madrilenen nun an die Blues, um über eine Rückkehr des Angreifers zu verhandeln.

Eine Rückholaktion wirkt für Chelsea allerdings wenig verlockend. Sie müssten für ihren ehemaligen Spieler wohl mindestens 60 Millionen Euro hinblättern. Hinzu käme noch das fürstliche Gehalt. Hazard passt zudem nicht in das aktuelle Beuteschema der Londoner.