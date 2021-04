Real Madrid : Christian Karembeu: "Karim Benzema ist fast so gut wie Raul"

Karim Benzema hat sich nach dem Abschied von Cristiano Ronaldo bei Real Madrid zur großen Konstante in der Offensive gemausert. Für Christian Karembeu ist der Franzose bereits eine lebende Vereinslegende, die beinahe an Raul Gonzalez Blanco heranreicht.

Dass Benzema derzeit in so bestechender Form ist (25 Saisontore) bringt Karembeu auch mit der Zusammenarbeit mit Cheftrainer Zinedine Zidane in Verbindung: "Wir haben viele erfolgreiche Spieler, die aus Frankreich gekommen sind, und er ist einer von ihnen. Er fühlt sich von einem Trainer wie Zinedine Zidane unterstützt, weil er ihm Selbstvertrauen gibt "

Am Mittwoch zogen Benzema und Co. ins Champions-League-Halbfinale ein. Gegen Liverpool reichte ein 0:0. Gegner in der Vorschlussrunde ist der FC Chelsea. In der Primera Division geht es für Real am Sonntag mit einem Auswärtsspiel gegen Getafe (21 Uhr) weiter.