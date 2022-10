CL-Glück? Daniel Carvajal kontert Xavi: "Haben 5 der letzten 9 Titel gewonnen"

Daniel Carvajal will nichts davon wissen, dass Real Madrid den Titel in der vergangenen Ausgabe der Champions League mit Glück gewonnen hat. "Meinungen sind völlig subjektiv, jeder hat seine eigene. Ich denke, wenn man den Europapokal fünf Mal in den letzten neun Jahren gewonnen hat, kann man nicht von Glück sprechen", sagte Carvajal während einer Medienrunde am Dienstag.

Der 30-Jährige ließ sich überhaupt zu so einer Aussage hinreißen, weil Xavi Hernandez zuvor meinte, dass die Champions League nicht immer von den Besten gewonnen wurde. Carvajal amüsierte sich derweil, sagte, dass eine solche Debatte nur aufkomme, "wenn Real Madrid den Europapokal gewinnt".

Carvajal verweist darauf, dass Fußball eben ein Ergebnissport ist: "Im Fußball geht es um Ergebnisse, und der Sieger ist derjenige, der die meisten Tore schießt und die wenigsten kassiert." In dieser Hinsicht sei Real Madrid in den vergangenen Jahren einfach das beste Team gewesen.