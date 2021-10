Real Madrid : Clasico-Held Lucas Vazquez widmet Tor seinem Vater

"Die Mannschaft hat einen großartigen Job gemacht. Wir haben gezeigt, dass wir hierher gekommen sind, um den Sieg zu holen", analysierte Vazquez den vierten Clasico-Sieg der Blancos in Folge. "Wir haben sehr gut gearbeitet, sehr geschlossen und gemeinsam, sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung. Das Ergebnis ist gerecht, und wir sind sehr zufrieden."

Für Lucas Vazquez war es in seinem 249. Spiel für Real Madrid erst der 27. Treffer – aber einer der wichtigsten seiner Karriere. In der Nachspielzeit des Clasico gegen den FC Barcelona erzielte der Flügelspieler das wichtige 2:0. Der Anschlusstreffer von Sergio Agüero wenige Minuten danach kam zu spät.

Durch seinen Treffer hob Vazquez Real zwischenzeitlich an die LaLiga-Tabellenspitze. Dort steht momentan noch Real Sociedad, das aber ein Spiel weniger als der Rekordmeister absolviert hat. Für Vazquez war es übrigens ganz passend, dass er am Sonntagabend traf. So musste er nicht noch zusätzlich ein Geburtstagsgeschenk für seinen Vater organisieren.