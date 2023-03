Clasico-Knatsch! Carlo Ancelotti schäumt wegen VAR – Xavi kontert: "Das ist ein Witz!"

Die TV-Bilder zeigten in dem Fall die Abseitsstellung – und das Aufhalten in der verbotenen Zone ist eben keine Entscheidung im Graubereich. Entweder es ist Abseits, oder eben nicht. Auf der anderen Seite, die des FC Barcelona, zeigte sich der dortige Coach Xavi Hernandez nicht einverstanden mit Ancelottis VAR-Kritik.

Laut Carlo Ancelotti habe seine Mannschaft ein "komplettes" Spiel absolviert, so der Real-Trainer, der sich mit dem VAR-Einsatz nicht zufrieden zeigen wollte: "Wir haben nicht gewonnen, weil es ein Abseits gab, an dem wir noch zweifeln. Wir fahren nach Madrid mit Zweifeln im Kopf."

"Ich bin überrascht, dass Ancelotti Zweifel an dem nicht anerkannten Tor hat, denn das ist eine wissenschaftliche Frage. Es war eindeutig Abseits, daran gibt es keinen Zweifel. Wenn die Leute heute über den VAR reden, ist das ein Witz! Das Abseits ist ganz klar", reagierte Xavi im Anschluss an die Partie.

Das Meisterschaftsrennen in LaLiga sollte durch die Real-Pleite entschieden sein. Barça hat nun zwölf Punkte Vorsprung auf den auf Platz 2 rangierenden Erzrivalen. Damit würde der Titel in dieser Saison also erstmals seit 2019 wieder nach Katalonien gehen.