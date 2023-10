Comeback von Eden Hazard? Bruder gewährt verblüffende Einblicke

Und weiter: "Wenn er eine endgültige Entscheidung trifft, wird er es selbst sagen müssen. Eden ist in Madrid, seine Kinder gehen dort zur Schule. Ich weiß, was er jeden Tag macht. Er versucht einfach, das Leben zu genießen."

Eden Hazard genießt nach seinem Aus bei Real Madrid, die Trennung erfolgte in beiderseitigem Einvernehmen, sein Leben. Anzeichen auf ein Comeback gibt es derzeit nicht, und ist wohl auch erst mal nicht in Planung.

Viele Gerüchte über Eden Hazard – Bruder empfiehlt Karriereende

Gerüchte, teils grotesker Art, gab es in den vergangenen Wochen und Monaten reichlich. Eden Hazard soll zum Beispiel Gespräche mit zwei Klubs aus Belgien führen. Dem RSC Anderlecht, bei dem sein anderer Bruder Thorgan spielt, und Royale Union Saint-Gilloise. Heiß wurde bisher weder die eine noch die andere Spur.

"Er liebt Fußball, das war immer seine größte Leidenschaft, und deshalb hat er in jeder Mannschaft, in der er gespielt hat, alles gegeben", sagt Kylian Hazard weiter. "Er hat alles getan, was er konnte, und in jedem Verein, in dem er spielte, Trophäen gewonnen. Wenn ich er wäre, würde ich aufhören. Eden verdient es, Zeit mit seiner Familie zu verbringen."

Eden Hazard bald wieder auf dem Fußballplatz

In Kürze wird Hazard auf den Fußballplatz zurückkehren. Am 18. Oktober in Belgien in Calais das veranstaltet der Varietes CF ein Benefizspiel. Jener Verein bringt Prominente und Fußballer für wohltätige Zwecke zusammen und wird bei dieser Gelegenheit Geld für eine Kampagne zur Unterstützung kranker Kinder und Jugendlicher sammeln. Dann dürfte sich Hazard zu seinen Plänen äußern.

Verwendete Quellen

Het Laatste Nieuws