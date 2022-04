Courtois-Nachfolger? Real Madrid schnappt sich spanisches Keeper-Juwel

Real Madrid hat sich nach Informationen der Sporttageszeitung Marca die Dienste von Ferran Quetglas gesichert. Der 16-Jährige stand bei seinem Klub RCD Mallorca trotz seiner Jugend bereits viermal im Kader der Profis.

In Zukunft soll er bei Real Madrid weiter reifen. Quetglas ist zunächst für den A-Jugend-Kader der Königlichen vorgesehen, wo er unter anderem in der Nachwuchs-Champions League Spielpraxis sammeln soll. Da sein Vertrag am 30. Juni 2022 ausläuft, kann Quetglas ablösefrei an die Concha Espina wechseln.