Primera Division Cristiano Ronaldo: Rückkehr zu Real Madrid als Ideallösung?

Jose Fonte (38) stand auf Vereinsebene nie mit Ronaldo auf dem Rasen. Gemeinsam gewann das Duo allerdings 2016 den EM-Titel in Frankreich. Der Innenverteidiger des OSC Lille kennt den Angreifer demnach recht gut und glaubt, dass der Superstar in Spanien wieder sein Glück fände.

CR7 wurde in den letzten Wochen mit etlichen Spitzenteams wie dem FC Bayern oder Chelsea London in Verbindung gebracht. Real wurde in diesem Kontext hingegen nicht genannt. Der spanische Meister zog in diesem Sommer sowohl bei der Verpflichtung Kylian Mbappes (23) als auch im Werben um Erling Haaland (21) den Kürzeren. Ein Superstar für die Offensive blieben die Verantwortlichen ihren Fans also schuldig.