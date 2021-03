Real Madrid : Cristiano Ronaldo: Rückkehr zu Real Madrid? Zidane schließt Comeback nicht aus

Als ob in den vergangenen Tagen nicht schon genug über die Zukunft von Cristiano Ronaldo spekuliert wurde, befeuert Zinedine Zidane die teils absonderlich wirkenden Mutmaßungen in einem Interview mit dem italienischen SKY-Ableger.

Dort sagt der Trainer von Real Madrid auf eine mögliche Rückkehr Ronaldos an die Concha Espina angesprochen: "Es ist möglich. Wir kennen Cristiano, wir kennen ihn als Mensch und wissen alles, was er für Real Madrid getan hat." Kommt es im kommenden Sommer also zur spektakulären Rückkehr, mit der unter normalen Umständen niemand gerechnet hätte?

Kurze Rückblende: Nachdem Juventus Turin und Ronaldo zum zweiten Mal in Folge im Achtelfinale aus der Champions League geflogen waren, häuften sich binnen kürzester Zeit die Spekulationen über einen vorzeitigen Abgang.