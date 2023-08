Cristiano Ronaldo tobt bei Niederlage – Fans feiern ihn dafür

Der al-Nassr FC ist mit zwei Niederlagen in die neue Ligasaison gestartet. Bei der jüngsten Pleite gegen Al Taawon (0:2) hatte Superstar Cristiano Ronaldo (38) seine Emotionen mehrmals nicht im Griff. Von seinen Anhängern wird er dafür mit Lob überschüttet.

Im Heimspiel gegen Al Taawon geriet al-Nassr am Freitag schon in der 20. Spielminute mit 0:1 in Rückstand. Ronaldo ließ sich von diesem Dämpfer aber nicht kleinkriegen und heizte Mitspielern und Stadionbesuchern gleichermaßen mit seinen Gesten ein.

Mit seiner vorbildlichen Einstellung konnte CR7 die drohende Niederlage jedoch nicht verhindern. Trotz Überlegenheit (61 Prozent Ballbesitz und 24 abgegebene Schüsse) gelang es den Gastgebern nicht, ein eigenes Tor zu erzielen. Zu allem Überfluss erhöhte Al Taawon in der sechsten Minute der Nachspielzeit auf 0:2.

Cristiano Ronaldo als "wahrer Anführer" betitelt

Mit seinem Team musste Ronaldo also die zweite Pleite im zweiten Ligaspiel hinnehmen. Der eitle Profi dürfte sich dennoch darüber freuen, dass sein beherztes Auftreten auf Social Media wohlwollend zur Kenntnis genommen wurde.