Cristiano Ronaldo vermietet Luxus-Anwesen zum Wahnsinnspreis

In der Netflix-Doku "I Am Georgina" haben die Zuschauer bereits eine Tour durch die Madrider Villa bekommen. Ronaldos Partnerin Georgina Rodriguez verdeutlichte dabei, wie weitläufig die Immobilie ist.

"Als ich das erste Mal zu Cristianos Haus kam, verirrte ich mich", verriet das Model. "Ich wollte in die Küche gehen, um Wasser zu holen und ich hatte keine Ahnung, wohin ich gehen sollte. Manchmal brauchte ich eine halbe Stunde, um ins Wohnzimmer zu kommen, weil ich den Weg zurück nicht kannte."

Für Georgina, die aus einfachen Verhältnissen stammt, bedeutete der Umzug in die Villa eine große Umstellung. "Seit ich ein Kind war, war ich daran gewöhnt in wirklich kleinen Wohnungen zu leben. Ich glaube, nach einem halben Jahr hier konnte ich wissen, wo alles war und das war in Ordnung."

Seit Ronaldos Wechsel zum al-Nassr FC lebt der Superstar mit seiner Partnerin und den Kindern in Saudi-Arabien. Er besitzt außerdem noch Anwesen in seiner Heimat Madeira, in Turin und in Cheshire.

Verwendete Quellen

thesun.co.uk