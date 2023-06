Cristiano Ronaldo verursacht in Madrid Großaufgebot der Polizei

Am Mittwoch in Madrid: Cristiano Ronaldo - Foto: / Getty Images

Wo Cristiano Ronaldo ist, entstehen in kürzester Zeit Menschenaufläufe. So war es auch am Mittwoch, als er in Madrid zu Werbezwecken unterwegs war.

Cristiano Ronaldo war am Mittwoch in Madrid zugegen. Die Menschen wussten schnell darüber Bescheid und drängten sich vor dem Eingang seines Hotels im Zentrum der spanischen Hauptstadt. Hunderte von Fans brachten die zentrale Gran Via zum Beben. Der portugiesische Star kam im Pestana CR7 an, um eine neue Mineralwasserlinie mit dem Namen Ursu vorzustellen. Der ehemalige Spieler von Real Madrid, der jetzt für Al-Nassr in Saudi-Arabien spielt, gab in einem Raum seines Hotels eine Pressekonferenz vor mehr als 50 Journalisten. Am Ende geriet die Situation so sehr außer Kontrolle, dass die Polizei eingreifen musste. Es kamen mehr Menschen vor die Tür als erwartet, bis zu tausend. Die immense Anzahl verzögerte die Ronaldo-Abreise, der nicht durch das Haupttor weiterzog. Das Sicherheitspersonal bat darum, einen Hinterausgang zur Verfügung zu stellen, damit keine Probleme entstehen, da es nicht möglich war, eine sichere Polizeiabsperrung zu errichten.

Cristiano Ronaldo spielte neun Jahre für Real Madrid - Foto: Oleksandr Osipov / Shutterstock.com