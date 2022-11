Cristiano Ronaldo: Warum Real Madrid auf eine Rückholaktion verzichtet

Real Madrid hat aber kein Interesse an einer Rückholaktion von Cristiano Ronaldo. Das berichtet die Sporttageszeitung AS. Demnach heißt es aus der Führungsriege des Spanischen Rekordmeisters, dass eine Verpflichtung von Cristiano Ronaldo "keinen Sinn" ergebe.

Nach dem Abschied des Superstars vor über vier Jahren wurde schon mehrfach über eine mögliche Wiedervereinigung spekuliert. So auch jetzt wieder. Cristiano Ronaldo und Manchester United einigten sich zu Wochenbeginn auf einer Vertragsauflösung, CR7 ist in Kürze ablösefrei zu haben.

Nach Benzema-Verletzung kam es zu Gerüchten

Da Karim Benzema weiterhin von Verletzungsproblemen geplagt wird, wurde nach der Vertragsauflösung Cristiano Ronaldos bei Manchester United zu Wochenbeginn ein Comeback des portugiesischen Superstars im Estadio Santiago Bernabeu in der Gerüchteküche thematisiert.

Cristiano Ronaldo könne den Ausfall des französischen Nationalstürmers kompensieren und in der zweiten Saisonhälfte als Torjäger einspringen, so der Gedankengang einiger Fans und Medienvertreter. Laut AS ist die Entscheidung bei den Real-Bossen aber bereits gefallen. Es werde keine Wiedervereinigung geben. Cristiano werde seine Karriere nicht in Madrid fortsetzen.

Benzema bald wieder fit

Eine CR7-Rückkehr kommt für Real Madrid auch deshalb nicht infrage, weil Benzema nach seinem Verletzungsschock gute Fortschritte im Genesungsprozess mache. Nach der Verletzung im linken Bein, die Benzema die Teilnahme an der WM 2022 kostete, befinde sich der Franzose auf "dem richtigen Weg".

Real-Coach Carlo Ancelotti (63) könnte der Sporttageszeitung zufolge womöglich bereits im nächsten Pflichtspiel der Blancos wieder auf Benzema setzen. Die Königlichen treten am 30. Dezember auswärts bei Real Valladolid (21:30 Uhr) an.

Verwendete Quellen: AS