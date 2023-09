Cristiano Ronaldo: "Ich war der Pionier, darauf bin ich stolz"

Wie CR7 spielt Messi nicht mehr in Europa - La Pulga zog es in die USA - Foto: YES Market Media / Shutterstock.com

Die beiden ehemaligen LaLiga-Spieler seien laut Cristiano Ronaldo keine Freunde, allerdings achte man sich: "Am Ende werde ich nicht sagen, dass wir Freunde sind, aber wir sind Profis, Kollegen und wir respektieren einander", so der 200-fache Nationalspieler Portugals.

Cristiano Ronaldo rechtfertigt seinen Wechsel zu Al-Nassr

Mit seinem Wechsel nach Saudi-Arabien im Januar 2023 hagelte es viel Kritik für Cristiano Ronaldo, darüber war sich der 38-Jährige bereits zuvor bewusst: "Es ist normal zu kritisieren, welche Liga wird nicht kritisiert? Wo gibt es keine Probleme und Kontroversen? Die gibt es überall."

CR7 ist sich jedoch auch bewusst, dass er der Dosenöffner für die Saudi Pro League und die Vielzahl der Wechsel von europäischen Spielern war. "Jetzt ist es normal, in der arabischen Liga zu spielen", so der fünffache Weltfußballer.

Mit dem Transfer zu Al Nassr war der Rekordtorschütze der portugiesischen Nationalmannschaft der Vorreiter für die Topstars beim Transferwahnsinn in diesem Sommer. CR7 klopft sich selbst auf die Schulter: "Ich war der Pionier und darauf bin ich stolz."

CR7 lässt Teilnahme an der WM 2026 offen

Der Portugiese hat in seiner Fußballer-Laufbahn fast alles gewonnen, der einzige Titel, der ihm noch fehlt, ist die Weltmeisterschaft. Ob Ronaldo diesen Titel noch in Angriff nimmt, hält er sich offen: "Heutzutage, in den letzten zwei Jahren, denke ich anders. Es sind Dinge passiert, die mich glauben lassen, dass das Leben so sein muss".

Sein Ziel mit der Nationalmannschaft ist es, sich für die anstehende Europameisterschaft 2024 zu qualifizieren und "dort sehr gut abzuschneiden", erklärt der ehemalige Spieler von Real Madrid.

