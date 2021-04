Real Madrid : Cristiano Ronaldo zurück zu Real Madrid? Real-Boss Perez spricht Klartext

"Die wichtigen Vereine Englands, Italiens und Spaniens müssen eine Lösung für die schlechte Situation des Fußballs finden. Der Fußball verliert das Interesse und wir mussten es ändern. Die Attraktion ist, dass die Großen gegeneinander spielen und so mehr Ressourcen generieren."

An den Einnahmen werde man auch die kleineren Vereine teilhaben lassen. Allerdings müsse das Geld erst eingenommen werden. In der Champions League gebe es zu wenig Geld und Spektakel, so Perez: "Wir müssen darüber nachdenken, warum die 16- bis 24-Jährigen nicht mehr am Fußball interessiert sind".

In der jüngsten Champions-League-Reform sieht der Unternehmer keine Lösung. "Die neue Champions League mit 36 statt 32 Klubs soll im Jahr 2024 starten", so der 74-Jährige. "2024 aber werden alle diese Klubs tot sein."