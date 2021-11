Real Madrid : Kampf um La Liga: Dani Carvajal schreibt Barça nicht ab – auch wegen Xavi

Real Madrid hat derzeit zehn Punkte Vorsprung auf den FC Barcelona. Sind die Katalanen damit raus aus dem Titelrennen in der Primera Division? Nein, sagt Dani Carvajal.

Der Rechtsverteidiger von Real Madrid erklärt im Interview mit der spanischen Sportzeitung Marca, dass er "weit davon entfernt" sei, Barça nicht mehr auf der Rechnung zu haben und erinnerte in diesem Zusammenhang an die Saison 2019/2020: "Als Zidane kam, lagen wir 12 Punkte hinter Barcelona." Am Saisonende sicherte sich bekanntlich Real den Titel.

Derzeit belegt Real Madrid mit 27 Zählern den zweiten Tabellenplatz hinter Real Sociedad (28), hat aber noch ein Spiel in der Hinterhand. Barcelona rangiert mit nur 17 Punkten auf dem neunten Tabellenplatz.