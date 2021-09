Real Madrid : Dani Ceballos: Der Zeitpunkt für seinen Abschied von Real Madrid steht fest

Wie das spanische Onlineportal Defensa Central in Erfahrung gebracht haben will, hat sich Real Madrid mit Betis Sevilla auf eine Ausleihe von Ceballos in der Januar-Transferperiode geeinigt. Die Andalusier sollen einer Kaufpflicht in Höhe von 20 bis 25 Millionen Euro zustimmen, die Ceballos' endgültigen Abschied aus Madrid bedeuten würde.

Ceballos war bester Spieler der U21-Europameisterschaft 2017

Ceballos stammt aus der Jugendabteilung von Real Betis, schaffte dort seinen Durchbruch als Profi. Nach einer individuell überragenden U21-Europameisterschaft mit Spanien – Ceballos wurde zum besten Spieler des Turniers gewählt – wechselte der damals 21-Jährige dank einer Ausstiegsklausel für knapp 17 Millionen Euro an die Concha Espina.