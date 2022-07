Primera Division Dani Ceballos selbstbewusst: "Kann viele Minuten bei Real Madrid bekommen"

Nach seiner schweren Verletzung ist Dani Ceballos endlich wieder fit, und will bei Real Madrid noch mal angreifen. Trotz der enormen Stardichte im Kader versteckt sich der Mittelfeldspieler nicht.

Dani Ceballos macht eine selbstbewusste Ansage an die Konkurrenz. "Es kommt jetzt darauf an, gut in die Vorbereitung zu starten, denn ich denke, dass ich viele Minuten bekommen kann", sagte der Mittelfeldspieler gegenüber El Larguero.

Ausgerechnet auf seiner Position tummeln sich bei Real Madrid gerade nur so die Stars. Da wären Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro, Fede Valverde oder Aurelien Tchouameni, der neu hinzugekommen ist. "Es ist mir egal, ob sie vier oder fünf weitere Mittelfeldspieler bringen wollen", fügte Ceballos an. Der Andalusier erinnert daran, dass "Real Madrid die besten Spieler haben muss".