Primera Division Real Madrid legt Preis für Dani Ceballos fest

In der zurückliegenden Spielzeit kam Ceballos auf nur 18 Pflichtspiele. Nur in der Liga-Begegnung Ende April gegen Espanyol Barcelona (4:0) stand er in der Startelf. Beim Großteil seiner Einsätze stand der Ballverteiler hingegen weniger als zehn Minuten auf dem Rasen.

Ceballos, der nur noch ein Jahr an die Königlichen gebunden ist, will vor der anstehenden Winter-WM in Katar unbedingt auf sich aufmerksam machen. Einer Rückkehr zu Betis Sevilla hat Real Madrid nach Informationen der Mundo Deportivo vorsichtshalber mit einer satten Ablöseforderung blockiert. Die ausgeschriebene Summe in Höhe von 10 Mio. Euro sind die Andalusier nicht bereit, zu bezahlen.