Dani Olmo lockt Marco Asensio zu RB Leipzig

Dani Olmo vertritt eine sehr hohe Meinung von seinem Nationalmannschaftskollegen Marco Asensio. "Ich kann nur sagen, dass Marco ein unglaublicher Spieler ist, mit einem einzigartigen linken Fuß und einem Schuss, den nur sehr wenige Spieler haben", sagt Olmo zu Relevo. "Es macht mir Spaß, mit ihm zu spielen, und wenn wir zusammen spielen, sind wir immer sehr gut."

Olmo hat erst vor Kurzem einen Innenbandanriss im Knie vollständig auskuriert und am vergangenen Wochenende nach wochenlanger Pause sein Comeback gegeben. Am Dienstag (21 Uhr) trifft er in der Champions League auf Asensio, der mit Real Madrid in Leipzig Station machen wird.

Marco Asensio zu RB Leipzig? "Mit geschlossenen Augen!"

Ob Olmo Asensio überzeugen würde, zu RB Leipzig zu kommen, wird er gefragt. Seine glasklar formulierte Antwort: "Natürlich, mit geschlossenen Augen!" Das kann durchaus als Lockruf verstanden werden. Könnte da etwas gehen zwischen dem DFB-Pokalsieger und Asensio?