Spieler von Real Madrid: "Wir dachten, Kylian Mbappe kommt zu uns"

Die Posse um Kylian Mbappe mündete am Ende darin, dass der Superstar PSG nicht verließ. Als Folge dessen war ein geplanter Transfer zu Real Madrid gescheitert. Daniel Carvajal war davon ausgegangen, schon bald Mbappes neuer Teamkollege zu sein.

Das teilweise in der Öffentlichkeit ausgetragene Gerangel um Kylian Mbappe und dem damit für möglich gehaltenen Wechsel zu Real Madrid war auch innerhalb der Kabine Thema beim spanischen Rekordmeister.

Kylian Mbappe zu Real Madrid? "Ein bisschen schief gelaufen"

Es habe darüber alle möglichen Meinungen gegeben, erinnert sich Daniel Carvajal im Interview mit Relevo. In dem Moment, als Mbappe nicht mit Paris Saint-Germain auf die Japan-Tournee ging, "dachten wir, er wäre kurz davor, zu uns zu kommen. Dann ist wohl alles ein bisschen schief gelaufen und er ist nicht gekommen."

Mbappe ist inzwischen an der Seine wieder integriert, will seinen 2024 auslaufenden Vertrag aber weiterhin nicht verlängern. Womöglich ergreift Real in einem Jahr erneut die Chance. "Schauen wir mal...", meint Carvajal, der die Verpflichtung des Superstars nach wie vor gutheißen würde: "Er ist einer der Besten und die Besten müssen für Real Madrid spielen."