Daniel Carvajal will bei Real Madrid in Rente gehen

Daniel Carvajal wüsste für sich keinen anderen Klub außer Real Madrid, bei dem er seine Karriere sonst beenden möchte.

Daniel Carvajal: "Real Madrid ist das Größte"

"Ich habe noch viele Jahre Vertrag und hoffe, dass ich mich hier zur Ruhe setzen kann. In Madrid zu sein, ist das Größte für einen Fußballer", sagt Carvajal bei Movistar. "Ich denke, der Moment, in dem man den Verein verlässt, ist einer der schwierigsten."

Das hat der 31-Jährige in der Vergangenheit tatsächlich bereits getan – aber nur für ein Jahr. In der Saison 2012/13 spielte Carvajal für Bayer Leverkusen, was seinen Durchbruch bedeutete. Real machte im Anschluss von einer Rückkaufoption in Höhe von 6,5 Millionen Euro Gebrauch.